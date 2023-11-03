Рейс авиакомпании «Якутия» возвращается в Якутск из-за неисправности

Boeing 737 авиакомпании «Якутия» возвращается в Якутск из-за неисправности на борту — экипаж заявил о неустойчивой работе автопилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по региону.

Самолет должен был лететь в Москву, однако после обнаружения неисправности было принято решение вернуться.

«Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета. На борту находятся 128 человек: 123 пассажира и 5 членов экипажа. Посадка в аэропорту «Якутск» планируется в 12.30 (якт)», — заявили в экстренных службах.

В аэропорту Якутска самолет ожидают силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП аэропорта и республиканские службы спасения.

До этого в США пилот пытался выключить двигатели во время полета из-за того, что его заставили работать в выходной день.

Самолет выполнял рейс из Эверетта в Сан-Франциско, но из-за произошедшего совершил посадку в Портленде. В публикации отмечается, что пилота пришлось обездвижить. После приземления его арестовали.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.