МИД РФ оповестил власти о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из Газы

Россия передала информацию о своих гражданах, которые обратились с просьбой эвакуировать их из сектора Газа. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что информацию о гражданах России передали властям Израиля, Палестины и Египта.

После информации о начале вывода иностранцев из сектора Газа МИД пояснил, что работу для эвакуации граждан России продолжают.

Накануне представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации сообщало, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».