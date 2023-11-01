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Маск назвал Сороса человеконенавистником

Маск заявил, что Сорос ненавидит человечество на фундаментальном уровне

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что миллиардер и глава фонда «Открытое общество» Джордж Сорос является человеконенавистником. Такое мнение бизнесмен высказал в подкасте американского комика Джо Рогана.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — сказал Маск.

По его мнению, Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности, поскольку «понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются». Предприниматель также назвал руководителя этого фонда «главным спонсором Демократической партии» США.

В сентябре Маск обвинил Джорджа Сороса в стремлении уничтожить западную цивилизацию.

В августе Маск сообщил о планах подать в суд на «Открытое общество», чтобы остановить подавление этим фондом свободы слова.

До этого Маск сравнил Сороса со злодеем Marvel.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Джорджа Сороса «старым, богатым, самоуверенным и опасным».

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