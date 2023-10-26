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В России прошли назначения участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»

Общее количество назначений участников «Лидеров возрождения» достигло 113

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Газета.Ru

Общее количество назначений участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, достигло 113. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«С начала проведения кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» назначения на новые должности или повышение по службе получили 113 участников, из них 68 – в Донецкой народной республике, 30 – в Луганской народной республике, 6 – в Запорожской области и 9 – в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их числе не только победители и финалисты, но и полуфиналисты проектов. Так, среди назначенных 7 заместителей региональных министров, 5 руководителей департаментов, 5 руководителей вузов и школ и 8 крупных назначений в коммерческих и некоммерческих организациях. Также 12 человек стали депутатами, причем 5 из них вошли в Народные советы своих регионов.

«С уверенностью могу сказать, что проведение конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» стало значимым инструментом для решения проблемы кадрового голода в нашем регионе. Благодаря ему мы нашли много талантливых, трудолюбивых и ответственных руководителей для разных уровней управления. С их помощью удалось значительно укрепить правительство республики, местные администрации, социальные организации и фонды», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в регионе работа с участниками «Лидеров возрождения» продолжается.

«Особенно отмечу, что ведется работа по назначению конкурсантов из числа военнослужащих. Например, победитель конкурса Сергей Моисеенко стал заместителем главы администрации Троицкого района ЛНР», — сказал он.

Напомним, в конце августа завершились все четыре конкурса «Лидеры возрождения», которые проходили с сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Были объявлены 104 победителя. Они получили по 1 млн рублей на обучение, а также вошли в кадровые резервы своих регионов, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.

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