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В Кремле заметили Григория Явлинского

«Коммерсантъ»: в Кремле заметили трижды кандидата в президенты России Явлинского

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Павел Бедняков/РИА Новости

В московском Кремле увидели председателя федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, который баллотировался в президенты РФ. Об этом сообщил журналист Андрей Колесников в колонке «Коммерсанта».

По словам корреспондента, Явлинского увидели в Кремле вечером 25 октября сразу после встречи президента Владимира Путина с представителями религиозных объединений. Там обратили внимание, что Явлинский зашел в подъезд Кремля, вероятно, торопясь на следующее совещание. Он ни с кем не разговаривал, отметил корреспондент.

17 октября стало известно, что Явлинский в четвертый раз пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 млн подписей за его выдвижение.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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