Патриарх Кирилл рассказал, от кого зависит стабильность на Святой земле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что спокойствие в Израиле сильно зависит от России. Об этом сообщает ТАСС.

Священнослужитель в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что от миротворческой роли России зависят спокойствие и мир в Израиле.

«И только слепой может не видеть того, что от этой именно роли во многом зависит стабильность и спокойствие, насколько это возможно, на Святой земле», — сказал патриарх.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Путин выразил сочувствие Израилю.