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Врач перечислила продукты, которые помогут пожилым людям улучшить память

Врач Королева: грецкие орехи и рыба помогут пожилым людям улучшить память

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Freepik.com

Рыбу, особенно лосось, семгу и сельдь, в которых содержится омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимо включать в рацион пожилых людей для улучшения памяти и поддержания работоспособности мозга. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Мозг на треть состоит из жира. Ему нужны продукты, которые могут доставить достаточное количество полезных жиров. <...> Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции», отметила врач.

Кроме того, по ее словам, благоприятно на память влияют грецкие орехи, которые являются источником полиненасыщенных жирных кислот и витаминов А, D и Е. Они помогают поддерживать мозговую активность, а также обеспечивать эффективную передачу импульсов от нейрона к нейрону. Аналогичного эффекта помогут достичь и темные ягоды, особенно черника, в которой содержатся биофлавоноиды и антиоксиданты, защищающие клетки мозга от окисления.

В рационе пожилых людей должны также быть цинк, магний и медь, продолжила врач.

«Они есть в семенах тыквы. Например, медь необходима для передачи нервных импульсов. <...> Все вместе это является профилактикой болезни Альцгеймера», — заключила Королева.

Накануне врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина говорила, что оливки помогают увеличить переносимость к физическим нагрузкам, нормализуют работу центральной нервной системы, улучшают скорость мышечной реакции, работоспособность, память и концентрацию.

Ранее врач рассказала, почему пожилым людям нужно есть морского окуня.

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