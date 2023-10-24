В МВД рассказали о схемах, которые используют мигранты для пребывания в России

Мигранты используют различные схемы и способы, чтобы остаться в России. Об них сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД, посвященное противодействию нелегальной миграции, пишет «МВД Медиа».

Например, он рассказал, что иностранцы заключают фиктивные браки, сдают липовые экзамены на знание русского языка, а также печатают приглашения на учебу.

А те мигранты, которым запретили въезжать в страну, пытаются использовать чужие персональные данные. Часто мигранты прибегают к помощи участников организованных преступных групп.

Такая тенденция сильно влияет на различные сферы жизни россиян. Нередко это сказывается и на ситуации на дорогах. Министр отметил, что в авариях, в которых виноваты водители-иностранцы, каждый год получают ранения семь тысяч человек.

До этого в МИД РФ огласили статистические данные о людях, которые по своему желанию отказались от российского гражданства. Как оказалось, около 4,4 тысячи человек лишились российского паспорта в 2023 году.

Ранее в Минстрое назвали число строителей-мигрантов в РФ.