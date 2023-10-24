Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали о схемах, которые используют мигранты для пребывания в России

Глава МВД Колокольцев назвал схемы, которые используют мигранты в России

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Мигранты используют различные схемы и способы, чтобы остаться в России. Об них сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД, посвященное противодействию нелегальной миграции, пишет «МВД Медиа».

Например, он рассказал, что иностранцы заключают фиктивные браки, сдают липовые экзамены на знание русского языка, а также печатают приглашения на учебу.

А те мигранты, которым запретили въезжать в страну, пытаются использовать чужие персональные данные. Часто мигранты прибегают к помощи участников организованных преступных групп.

Такая тенденция сильно влияет на различные сферы жизни россиян. Нередко это сказывается и на ситуации на дорогах. Министр отметил, что в авариях, в которых виноваты водители-иностранцы, каждый год получают ранения семь тысяч человек.

До этого в МИД РФ огласили статистические данные о людях, которые по своему желанию отказались от российского гражданства. Как оказалось, около 4,4 тысячи человек лишились российского паспорта в 2023 году.

Ранее в Минстрое назвали число строителей-мигрантов в РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий