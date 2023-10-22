Украинский депутат пытался помочь призывникам избежать призыва в армию

Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, планировавшего нелегально вывезти за границу на машине двух призывников, которые хотели избежать призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание «Вести».

«Депутат Днестровского райсовета перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес». В сговоре с неустановленными лицами, мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации», — уточнили в СМИ.

Установлено, что подозреваемый уже задержан, заведено уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».

Также следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.

За незаконную переправку граждан с территории Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

В настоящий момент имя и фамилия политика, причастного к данной истории с переправкой призывников через государственную границу, не называются.

До этого экс-премьер Николай Азаров допускал, что мобилизация на Украине ужесточится, дефицит солдат растет.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.