Франция отреагировала на возобновление работы КПП «Рафах»

Во французском Министерстве иностранных дел поддержали открытие контроль-пропускного пункта «Рафах», который предназначен для доставки первых гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети X.

В МИД Франции также выступили за обеспечение стабильных поставок помощи жителям анклава.

»«Рафах» открылся. Франция приветствует этот первый шаг. Этот доступ должен быть продолжительным для удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения Газы», — добавили в дипломатическом ведомстве страны.

Также в МИД призвали добиться гуманитарного перемирия.

До этого ЦАХАЛ заявил, что через КПП «Рафах» пропустили гумпомощь без топлива. Любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут разрешать ввозить только в южную часть территории.

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