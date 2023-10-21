Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Франция отреагировала на возобновление работы КПП «Рафах»

Во Франции поддержали открытие КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи

close
100%
Shutterstock

Во французском Министерстве иностранных дел поддержали открытие контроль-пропускного пункта «Рафах», который предназначен для доставки первых гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети X.

В МИД Франции также выступили за обеспечение стабильных поставок помощи жителям анклава.

»«Рафах» открылся. Франция приветствует этот первый шаг. Этот доступ должен быть продолжительным для удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения Газы», — добавили в дипломатическом ведомстве страны.

Также в МИД призвали добиться гуманитарного перемирия.

До этого ЦАХАЛ заявил, что через КПП «Рафах» пропустили гумпомощь без топлива. Любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут разрешать ввозить только в южную часть территории.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий