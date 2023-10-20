Учителя в Берлине перестали выходить на работу из-за угроз

Учителя в некоторых районах Берлина не выходят на работу, опасаясь угроз. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, школы в пяти районах Берлина — Нойкельне, Кройцберге, Митте, Шпандау и Шенеберге — находятся под пристальным вниманием полиции. Отмечается, что особенный акцент делается на учебных заведениях в Нойкельне, где в одной из местных школ между учениками арабского происхождения и учителем произошел конфликт из-за флага Палестины, в результате которого школьники жестоко избили преподавателя.

Как отметила сенатор по вопросам образования Берлина Катарина Гюнтер-Вюнш, ситуация в школах немецкой столицы является «чрезвычайно напряженной». По ее словам, электронные письма, приходящие от школьных администраций и преподавателей, удручают.

«Все начинается с граффити и криков, а заканчивается конкретными угрозами со стороны учеников и родителей в адрес преподавателей», — указала Гюнтер-Вюнш.

По информации Bild, в последние дни учителя берлинских школ все чаще не выходят на работу, ссылаясь на недомогание. При этом учебные заведения получают анонимные сообщения о минировании.

10 октября сообщалось, что ученик одной из гимназий Берлина подрался с учителем из-за палестинского флага, принесенного в заведение. Потасовка произошла из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами политических партий, а также обратиться к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.