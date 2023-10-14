Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара в московской промзоне

В промзоне на востоке Москвы загорелось здание

close
100%
«Прокуратура Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

На востоке Москвы днем 14 октября произошел пожар на территории промышленной зоны, на место происшествия прибыли спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на востоке Москвы», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что возгорание началось в неэксплуатируемом здании в 1-м Иртышском проезде.

«В настоящее время идет тушение пожара», — добавили в прокуратуре города.

Также было опубликовано фото, показывающее, как сотрудники МЧС продолжают ликвидацию крупного возгорания в промзоне.

До этого в Новой Москве произошел пожар в недостроенном торговом здании. В МЧС информацию о пожаре подтвердили, подчеркнув, что данных о пострадавших на данный момент не поступало. Уточняется, что в подвале здания горели покрышки и картон.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий