Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара в московской промзоне

На востоке Москвы днем 14 октября произошел пожар на территории промышленной зоны, на место происшествия прибыли спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на востоке Москвы», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что возгорание началось в неэксплуатируемом здании в 1-м Иртышском проезде.

«В настоящее время идет тушение пожара», — добавили в прокуратуре города.

Также было опубликовано фото, показывающее, как сотрудники МЧС продолжают ликвидацию крупного возгорания в промзоне.

До этого в Новой Москве произошел пожар в недостроенном торговом здании. В МЧС информацию о пожаре подтвердили, подчеркнув, что данных о пострадавших на данный момент не поступало. Уточняется, что в подвале здания горели покрышки и картон.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.