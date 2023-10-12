В России открыли горячую линию для желающих вылететь из Израиля

В Росавиации сообщили об открытии «горячей линии» для информирования граждан Российской Федерации, желающих вылететь из Израиля.

Звонить следует по номеру: +7 (800) 200-40-01.

При этом отмечается, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают осуществлять ежедневные прямые рейсы из Израиля в Россию. Авиакомпании также открыли отдельные телефонные линии, чтобы информировать пассажиров, следующих в Израиль или из него.

11 октября посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявлял, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.