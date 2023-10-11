Добраться из Москвы в Дубай станет проще

«Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы в Дубай (ОАЭ) с 30 октября, сообщили в пресс-службе компании. Авиаперевозчик будет выполнять 3 собственных ежедневных рейса в международный аэропорт Дубая из «Шереметьево».

В компании отмечают, что новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты в ОАЭ.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал региональную программу полетов в Дубай. Авиакомпания с 21 декабря открывает прямые рейсы в ОАЭ из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

Также пассажиры могут улететь в Дубай из Сочи и Санкт-Петербурга, рейсы оттуда под кодом «Аэрофлота» выполняет дочерняя авиакомпания «Россия».

Также в пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что компания постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.