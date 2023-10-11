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Клопы атаковали больницу в Челябинске

В Челябинске пациенты жалуются на атаковавших больницу клопов

Пациенты челябинской городской больницы №8 пожаловались на то, что их искусали клопы. Сообщение об этом появилось в сообществе «Текслер, помоги» во «ВКонтакте».

Искусанные насекомыми пациенты больницы обратились к губернатору Челябинской области, по сообщению автора поста, медицинский персонал пытается самостоятельно бороться с кровососущими насекомыми, но их усилия тщетны.

«В одной палате травят они в другую бегут. Жалко лежачих больных, искусаны, и мы тоже. Мы с инсультами, нам нужен покой, а какой покой, когда по тебе ползают эти твари, и не уйдешь, надо лечиться. Лежу две недели, завтра выписка, боюсь притащить домой» — написал пациент.

В региональном минздраве проблему скрывать не стали, в ближайшее время в медицинском учреждении собираются провести дезинсекцию.

Ранее жительница российского региона сравнила палату больницы с тюремной камерой.

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