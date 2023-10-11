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Под Омском 61-летний мужчина изнасиловал девочку, пока ее мать была в магазине

Под Омском пенсионера задержали за изнасилование восьмилетней девочки в машине

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Pixabay

Пенсионера из Омской области подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на парковке около магазина в поселке Москаленки. По версии следствия, 61-летний мужчина надругался над ребенком в машине. В этот момент мать пострадавшей находилась в торговой точке.

«Подозреваемый задержан, водворен в изолятор временного содержания», — сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

На данный момент продолжается расследование. Правоохранители ходатайствуют о заключении фигуранта под стражу.

Ранее правоохранители арестовали учителя музыки, которого подозревают в изнасиловании 38 школьниц.

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