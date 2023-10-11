Путин назвал российскую школу атомной энергетики лучшей в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская школа атомной энергетики на сегодняшний день не имеет конкурентов в мире. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на Российской экономической неделе.

По словам российского президента, российские сотрудники атомной промышленности занимаются строительством 22 энергоблоков по всему миру.

«Специалисты «Росатома» одновременно, хочу это подчеркнуть, одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это примерно 80% мирового рынка», — сказал Путин.

Также российский лидер сказал, что рекорд энергопотребления в России, установленный в прошлом году, может быть обновлен в 2023 году. Глава государства подчеркнул, что правительство страны должно действовать превентивно, понимая, когда наступят кризисы на внутреннем топливном рынке, а компаниям необходимо отдавать ему приоритет.

Кроме того, Путин отметил, что еще одним ключевым условием для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка России — это стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо.

7 октября сообщалось, что президент России дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Церемония прошла совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.