В Египте полицейский открыл стрельбу по туристам из Израиля

В египетском городе Александрия полицейский открыл стрельбу по туристической группе из Израиля. Об этом сообщило издание Sky News Arabia.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Маншея. При этом о количестве пострадавших нет точных данных, однако трех человек, по информации СМИ, спасти не удалось. Двое из них были израильтянами, а еще один — египтянин.

«Полицейский, находившийся там для обеспечения безопасности, произвел выстрелы из своего оружия», — отмечается в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.