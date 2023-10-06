Россиян предупредили об опасности процедуры банкротства при выплате ипотеке

В России в ближайшее время продолжится тенденция к банкротствам, считает эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша. Однако такая процедура может быть опасной, если человек выплачивает ипотеку, предупредил он в интервью НСН.

Зачастую люди берут кредит на уплату первого взноса для оформления ипотеки, облагая себя таким образом двойной нагрузкой, отметил эксперт. «Такой кредит будет гораздо страшнее, чем с обычной процедурой банкротства, потому что залоговое имущество при банкротстве изымается», – подчеркнул он.

По его словам, в России был прецедент, когда должнику оставили ипотечное жилье. Это возможно, если человек может платить ипотеку, а другие кредиты – нет. В России есть первое решение Верховного суда, когда ипотеку за человеком сохранили, но из-за запущенной процедуры банкротства списали долги по другим кредитам.

«Таким образом, человек не лишается единственного ипотечного жилья», – отметил Кваша, призвав ликвидировать финансовую безграмотность.

Важно, чтобы человек не загонял себя в такие условия и не усугублял ситуацию, если трудности уже наступили, подчеркнул он.

«Тенденция к банкротствам продолжается, потому что идет обнищание населения и, чем дальше, тем интереснее, – добавил Кваша. – В России 83 млн человек дееспособного населения, из которых четверть закредитована. Треть из них не справляется с кредитной нагрузкой, так что есть откуда ожидать прирост банкротств».

При этом динамику прироста новых банкротств сгладила запущенная процедура внесудебного банкротства, добавил в заключение эксперт. Благодаря этому оформить банкротство можно через МФЦ в случае, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей.

Юрист ранее объяснил, как не потерять нажитое при банкротстве. В частности, он посоветовал заранее оформить часть собственности на детей и близких.