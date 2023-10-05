В Москве за три дня выпадет треть месячной нормы осадков

В ближайшие три дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Горожан ожидает ветер и снег с дождем, рассказала синоптик Татьяна Позднякова телеканалу «360».

Погода в столице в ближайшее время будет холодной и ненастной. За сутки в отдельные дни может выпасть по 10-15 мм осадков, в то время как треть месячной нормы – 20 мм, отметила синоптик.

«В воскресенье погода будет очень холодная, градусов на пять ниже нормы», — добавила Позднякова.

Напомним, в «Фобосе» ранее сообщили, что в этой воскресенье в Москве может выпасть первый снег. Похолодание и осадки связаны с тем, что в пятницу в Центральную Россию придет североатлантический циклон.

Также синоптики ранее обещали, что 10-13 октября в Москве начнется вторая волна бабьего лета.