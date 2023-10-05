Более 3 тыс. россиян могут покинуть Латвию

Более 3,2 тысяч граждан России могут обязать покинуть Латвию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

По информации агентства, 3 255 постоянно проживающих в Латвии россиян получили письма о том, что из-за новых требований закона об иммиграции им, вероятно, придется покинуть страну либо подать документы на какой-либо из видов на жительство.

Розе пояснила, что в результате проверок выяснилось, что 73 человека из них находятся за границей, еще 200 человек не имеют задекларированного места жительства. Только те россияне, которые начали подавать заявки на постоянный вид на жительство, получат двухлетнее продление на сдачу языкового экзамена.

До этого латвийца, переехавшего в Россию из-за дискриминации русских, выдворили из страны. В Калужскую область, по его собственным словам, он приехал к невесте, которая живет в Обнинске. Именно она поставила жениха-иностранца на миграционный учет до 18 сентября.

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