ВСУ нанесли 15 ударов по селу Козино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о 15 прилетах со стороны Вооруженных сил Украины по селу Козино в Рыльском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Всего насчитали 15 прилётов. Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи. Специалисты приступят к восстановлению, как только это будет возможно», — сказал Старовойт.

Ранее Старовойт заявил, что военные Вооруженных сил Украины вновь обстреляли регион, под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. По словам Старовойта, собственнику получившего повреждения дома будет предоставлена помощь.

Других подробностей по ситуации с обстрелами со стороны ВСУ в курском регионе Старовойтом пока не приводятся.

До этого Старовойт сообщал об обстреле ВСУ приграничных районов Курской области. Согласно информации главы региона, зарегистрировано три прилета снарядов ВСУ, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах. Речь об обстрелах в конце сентября.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.