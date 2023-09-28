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Стало известно о неожиданно теплой погоде в Москве в четверг

Гидрометцентр пообещал от плюс 20 до плюс 22 градусов днем в Москве

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Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается небольшая облачность, отсутствие осадков и утром местами возможен туман. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов днем, а ночью она может опуститься до плюс 7 градусов. Об этом пишет ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Также стоит отметить, что в Москве и области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за пожарной опасности четвертого класса до 12:00 пятницы.

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