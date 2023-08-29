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Житель Алушты получил девять лет колонии за попытку расправы над собственным сыном

Жителя Алушты приговорили к девяти годам колонии за попытку сожжения сына

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Shutterstock

Суд приговорил жителя Алушты к девяти годам колонии за попытку расправы над собственным четырехлетним сыном. Об этом сообщает СУ СК России по Крыму и Севастополю.

Осенью 2021 года мужчина из-за конфликта с бывшей женой попытался расправиться с их общим четырехлетним ребенком. По данным следствия, фигурант дела наполнил салон автомобиля, где находился мальчик, газовой смесью и воспламенил ее.

Ребенку удалось самостоятельно выбраться из салона автомобился. Он получил ожоги головы и конечностей. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Также сообщается, что житель Алушты с 2015 года неоднократно применял физическое насилие по отношению к супруге, в том числе во время беременности. В 2021 году мужчина незаконно выложил в соцсети информацию о частной жизни женщины.

За попытку сожжения сына и избиение бывшей супруги суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Ранее СК заинтересовался историей россиянки, которую преследует и избивает бывший муж.

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