Прощание с Пригожиным прошло в закрытом формате

Прощание с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

«Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — сообщили там.

Вечером 23 августа стало известно о крушении принадлежащего Пригожину частного самолета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Пассажирами самолета числились 10 человек, в списках также фигурировали Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, сообщили в Росавиации. Позднее Следственный комитет РФ заявил, что результаты генетической экспертизы подтвердили, что на борту был Пригожин.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что Пригожин был человеком со сложной судьбой и талантливым бизнесменом. Как рассказал президент, он знал Пригожина с начала 90-х годов.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.