Спасатели вторые сутки ищут туристов, заблудившихся в тайге в нацпарке «Таганай»

В Челябинской области ищут двух туристов, потерявшихся в лесу нацпарка «Таганай». В сложных погодных условиях мужчина и женщина сбились с пути на маршруте. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Двое туристов вышли на маршрут от Киалимского кордона до Гремучего ключа во второй половине дня 28 августа, мужчина и женщина заблудились из-за сильного ливня, они успели выйти на связь со спасателями и сообщить о том, что не могут выйти из леса, но самостоятельно определить свои координаты не смогли.

Оперативные дежурные установили геолокацию заблудившихся, но при обследовании указанного участка местности пару найти не удалось. Спасатели Златоустовского отряда пешком обследуют непроходимые участки леса и подают звуковые сигналы, чтобы оповестить пропавших.

Ранее спасатели нашли российских туристов, заблудившихся в лесах Армении.