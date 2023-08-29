В Госдуме назвали фашистскими заявления Подоляка об ударах по Крыму

Депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры поддерживают Киев в нанесении ударов по Крыму и уничтожении «всего российского». Парламентарий назвал эти заявления фашистскими. Его слова приводит НСН.

«Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», — сказал Ивлев.

Он призвал «остудить» подобную риторику Киева использованием против Украины более мощных боеприпасов, которые ранее не применялись.

Накануне Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отметил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину. Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по РФ, увеличится.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев объяснил «Общественной службе новостей», почему часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.