Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали фашистскими заявления Подоляка об ударах по Крыму

Депутат ГД Ивлев: заявления Подоляка об ударах по Крыму являются фашистскими

close
100%
Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные партнеры поддерживают Киев в нанесении ударов по Крыму и уничтожении «всего российского». Парламентарий назвал эти заявления фашистскими. Его слова приводит НСН.

«Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», — сказал Ивлев.

Он призвал «остудить» подобную риторику Киева использованием против Украины более мощных боеприпасов, которые ранее не применялись.

Накануне Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отметил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину. Также он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по РФ, увеличится.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев объяснил «Общественной службе новостей», почему часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях