В Москве девочка получила ожог после того, как фен ударил ее током

В Москве девятилетнюю девочку госпитализировали после того, как ее ударил током фен. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 27 августа. Школьница приняла душ, после чего хотела просушить волосы. У прибора был оголен провод, поэтому во время использования девочка получила удар током.

Ребенка оперативно доставили в больницу, где медработники диагностировали у него электротравму и электроожог третьей степени. О состоянии девочки на данный момент не сообщается.

По факту произошедшего профильные органы проводят проверку.

Ранее во время рыбалки подросток зацепился удочкой за провода и получил разряд тока.