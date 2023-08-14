Путин наградил главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин наградил председателя Верховного суда РФ Лебедева орденом Андрея Первозванного», — говорится в сообщении.

Ранее Путин вручил высшие государственные награды чиновникам и участникам боевых действий на Украине. В частности, награды были вручены главе Конституционного суда Валерию Зорькину, а также участникам боевых действий на Украине Александру Колесову, Дмитрию Распутикову и другим.

До этого президент РФ подписал указ о награждении дирижера Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также Путин наградил 15 рабочих за участие в восстановительных работах на Крымском мосту, который был поврежден в результате взрыва в прошлом году.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили монтажники, инженеры, электросварщики, конструкторы и другие специалисты из Воронежской, Московской, Курганской и Ростовской областей.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».