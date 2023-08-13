Синоптик сообщил о продлении купального сезона в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве продлится купальный сезон, поскольку вода в водоемах города прогреется до 22 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лето будет уверенно держать позиции и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус. При этом купальный сезон продолжится – температура воды плюс 19-22 градуса», — сказал Тишковец.

Ранее Тишковец заявил, что в Москве 13 августа ожидаются дождь и до 23°C тепла. По его словам, в столичный регион будут поступать массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух, что понизит температурный фон до климатической нормы августа.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на юге России с 14 по 20 августа будет сохраняться жаркая погода с температурой до +40℃.

По словам синоптика, в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе температура может подняться до +35...+39 ℃. При этом в Краснодарском крае ожидается +29...+34 ℃.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.