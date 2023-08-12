В Уссурийске прорвало дамбу

В Уссурийске (Приморский край) прорвало дамбу, возведенную для сдерживания паводка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

«Прорвало <...> дамбу», — подтвердили в службе.

Как разъяснили в ЕДДС, ночью был зафиксирован перелив воды через верх дамбы, в результате чего гидротехническое сооружение начало повреждаться и впоследствии разрушилось.

Накануне сообщалось, что под Уссурийском собаки из местного приюта тонут из-за проливных дождей. Причиной наводнения стали непрекращающиеся дожди в Приморском крае. Из-за ненастья уже подтоплены несколько населенных пунктов. Такой уровень воды не критичен для людей, но для животных может быть опасен. На данный момент неизвестно, удалось ли направить собак в более безопасное место.

До этого в Краматорске прорвало дамбу водохранилища из-за непогоды.

Ранее в Приморье подросток устроил пожар, пытаясь выжечь диск из автомобильного колеса.