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В Калининграде задержали женщину, угрожавшую прохожим пистолетом

В Калининграде женщина с пистолетом угрожала двум девушкам и напала на полицейского

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Калининграде полиция задержала 42-летнюю местную жительницу, которая угрожала прохожим сигнальным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошел 25 июля у магазина на улице Миклухо-Маклая. В полицию поступил звонок от 19-летней девушки, которая пожаловалась, что на нее и ее подругу нападает неадекватная женщина. Сначала она нецензурно обругала подруг, а затем достала из сумки сигнальный пистолет и стала угрожать им.

Прибывшие на место правоохранители предложили хулиганке проследовать с ними в отделение полиции. Женщина не успокаивалась и продолжала выкрикивать ругательства в адрес девушек. При задержании оказала сопротивление и напала на одного из сотрудников полиции.

В отншении нарушительницы возбуждено уголовное дело, на время следственных действий женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Кузбассе арестовали напавшего на полицейских мужчину.

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