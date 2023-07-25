В Московском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет

В столичном аэропорту Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительная причина — отказ одного из двигателей. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении издания.

В сообщении уточняется, что самолет на взлетно-посадочной полосе встречали оперативные ведомства.

Из обновленной в 15:15 мск информации следует, что пассажирский самолет благополучно приземлился в московской авиагавани.

В настоящий момент точно неизвестно, по какой причине пассажирскому борту пришлось экстренно садиться и куда он следовал.

До этого самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове. С пассажирами работали сотрудники авиакомпании.

Также в самарском аэропорту объявляли тревогу из-за экстренной посадки рейса из Санкт-Петербурга. Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.