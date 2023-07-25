Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Московском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет

112: пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

В столичном аэропорту Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительная причина — отказ одного из двигателей. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении издания.

В сообщении уточняется, что самолет на взлетно-посадочной полосе встречали оперативные ведомства.

Из обновленной в 15:15 мск информации следует, что пассажирский самолет благополучно приземлился в московской авиагавани.

В настоящий момент точно неизвестно, по какой причине пассажирскому борту пришлось экстренно садиться и куда он следовал.

До этого самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове. С пассажирами работали сотрудники авиакомпании.

Также в самарском аэропорту объявляли тревогу из-за экстренной посадки рейса из Санкт-Петербурга. Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях