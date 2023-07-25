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Матвиенко: в вопросе назначения главы Счетной палаты нет скрытых смыслов

Матвиенко призвала не искать тайных смыслов в вопросе назначения главы Счетной палаты

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не стоит искать скрытые смыслы в процедуре назначения главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент нужно подождать с назначением главы ведомства. Матвиенко добавила, что решение будет принято.

«Счетная палата работает в обычном режиме, поверьте, что здесь никаких нет двойных и тайных смыслов, решение безусловно будет принято. Давайте еще немного подождем», — сказала Матвиенко.

В декабре прошлого года бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин начал работать в «Яндексе».

30 ноября 2022 года Совет Федерации досрочно освободил его от должности.

Позднее Кудрин написал в своем Telegram-канале, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Среди своих задач он выделил сохранение «уникальной» управленческой и технологической культуры «Яндекса», чтобы компания оставалась независимой.

Ранее Минфин США расширил список санкций против России.

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