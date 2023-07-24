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Военный эксперт оценил работу московских систем ПВО в борьбе с дронами

Эксперт Насонов назвал «как минимум хорошей» работу московских систем ПВО в борьбе с дронами

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов оценил работу московских систем противовоздушной обороны, передает РИАМО.

По его оценке, возможности ПВО московского промышленного и административного комплекса «можно считать как минимум хорошими».

Насонов отметил, что никто из личного состава не пострадал и благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направление беспилотника удалось отклонить и не допустить его приближения к зданию Минобороны.

Эксперт уверен, реальных средств борьбы с беспилотниками не существует нигде в мире, в связи с чем реализовать качественную защиту от них весьма трудно. По словам Насонова, дроны могли запустить и с территории Украины в темное время суток, и с территории России.

«Удар возмездия обязательно последует», — резюмировал военный эксперт.

24 июля беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в столице.

Также в этот день обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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