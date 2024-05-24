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В Харькове собираются создать подземный город за сотни миллионов евро

Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн

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Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

В Харькове представили проект по постройке подземного города, передает «Страна.ua». По словам мэра города Игоря Терехова, идея получила название «Shelter Park», площадь застройки планируется в районе 236 тысяч кв. метров.

«Построить подземный город за предлагается за €225 миллионов евро <...> в проект включены школы, медицинские учреждения, торговые центры и коворкинг», — говорится в тексте.

Как отмечает «Страна», в настоящее время власти Харькова занимаются поиском инвесторов, желающих вложить средства в подобный уникальный проект. Портал подчеркивает, что разработкой подземного города занимаются как местные архитекторы, так и их зарубежные коллеги.

При этом Харьков в середине весны отчитался об открытии подземной школы. Образовательное учреждение рассчитано на прием около 900 учащихся в две смены. Внутри подземного строения разместили сразу 20 классов. Местные власти уверяют, что постройка создана с учетом стандартов безопасности высшей категории.

Ранее на Украине предложили построить подземные хабы для военных.

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