Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с Россией, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, пишет РИА Новости

По мнению бывшего народного депутата, украинцы, участвующие в боевых действиях в зонах соприкосновения с ВС России, понимают, какие силы уже были задействованы и какие еще находятся в резерве. Поэтому подобный сценарий скорее всего рассматривается в рядах ВСУ.

До этого офицер ВСУ Виктор Андрусив заявил, что корейский сценарий является самым реальным вариантом итога конфликта на Украине. Как заявил он, «с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает».

Незадолго до этого оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что количество новых регионов России будет расти, пока президент Украины Владимир Зеленский придерживается нынешнего политического курса.

Ранее британский эксперт заявил об отступлении ВСУ в ДНР.