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США запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах

США и ЕС запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах

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Depositphotos

Администрация Соединенных Штатов и власти Евросоюза запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Госдепа.

По версии американского внешнеполитического ведомства, «механизм будет укреплять целостность информационной среды на Западных Балканах» и позволит «уменьшить возможности России и Китайской Народной Республики по использованию пропагандистских и информационных манипуляций в регионе»

До этого сербский журналист Любан Каран заявлял, что страны НАТО активно создают платформу для войны на Балканском полуострове из-за неудач в украинском конфликте.

Журналист отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто признавал возможность начала вооруженного конфликта на полуострове. По мнению Карана, Запад хочет взять регион под полный контроль, что может означать удары в будущем по Сербии и Республике Сербской.

Ранее в США заявили о «планах» России начать новую войну в Европе.

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