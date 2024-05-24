Больше половины россиян не имеют полезных привычек в уходе за зубами

Согласно исследованию компании Star Smile, 60% россиян ни разу в жизни не были на приеме у ортодонта. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

По результатам опроса, почти 70% россиян не собираются заниматься исправлением прикуса, а 60% опрошенных ни разу в жизни не были на приеме у ортодонта. Почти 14% все же собираются пройти лечение, а исправившие прикус люди выбирали для этого брекет-системы (14,7%) и элайнеры (3%).

«В результатах опроса мы видим недостаток информированности россиян о возможных негативных последствиях, если человек будет игнорировать лечение прикуса. Оставляя проблему, люди соглашаются не только на стеснение при улыбке, но могут получить вполне серьезные нарушения, такие как асимметрия лица, головные боли, проблемы с работой височно-нижнечелюстного сустава, изменения осанки, храп, апноэ. Кроме того, неправильный прикус влияет на качество гигиены полости рта и, как следствие, может вызывать кариес», — отметили в пресс-службе Star Smile.

Участники опроса кроме простого нежелания проходить лечение объяснили свою нерешительность следующими факторами: 21,6% участников опроса отметили высокую стоимость и длительный срок лечения, каждый десятый человек боится врачей-стоматологов с детства и почти 8,4% респондентов в качестве причин отказа ставят сомнения в результатах лечения.

«Методы коррекции прикуса изменились за последние годы. Благодаря цифровым инструментам и современным полимерным материалам процесс ортодонтического лечения стал эстетичным, комфортным и предсказуемым с точки зрения его длительности. Кроме того результаты лечения элайнерами пациенты могут видеть заранее до его начала. Это помогает людям лучше понять происходящие процессы и уменьшить страх перед лечением. Миссия современных ортодонтических компаний и клиник заключается в том, чтобы появлялось как можно больше здоровых и красивых улыбок, и новые технологии и материалы в этом помогают», — пояснил Владимир Луценко, основатель и руководитель компании Star Smile.

Эксперты также выяснили, как именно люди ухаживают за своими зубами и полостью рта. 28,7% опрошенных меняют зубную щетку каждые три месяца, 20% людей посещают стоматолога не реже раза в год, 15% респондентов используют ирригаторы и другие дополнительные средства. А 52,5% людей признались, что не имеют полезных привычек в уходе за своими зубами.

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