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Первая группа украинских пилотов F-16 завершила обучение в США

В США сообщили о выпуске первой группы украинских пилотов истребителей F-16

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Lewis Joly/AP

Первая группа украинских летчиков завершила в США обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом со ссылкой на представителя американской Национальной гвардии сообщает РИА Новости.

«Первый набор украинских учащихся выпустился», - сообщил представитель Нацгвардии агентству.

До того Соединенные Штаты дали союзникам разрешение на передачу Киеву истребителей F-16 с обучением украинских пилотов пилотированию этих воздушных машин. Обучение велось в учебном центре в Аризоне. Представители военно-воздушных сил США сообщали, что в программе задействованы 12 украинских пилотов.

22 мая группа американских конгрессменов обратилась к Пентагону с просьбой разрешить Украине воспользоваться предоставленным оружием для ударов по территории России и обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о возможности привлечения Украиной пилотов из ЧВК США и Канады.

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