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В России создали антидроновое оружие в виде гранатомета

В России разработали антидроновое оружие «Аргус-Антидрон» в виде ручного гранатомета

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В России создали новую систему подавления дронов «Аргус-Антидрон», выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщила директор по развитию предприятия-разработчика данного оружия — НПО «Кайсант» Алена Баландина.

«На выставке мы представляем наше антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» с дальностью подавления до 1,5 километров, время работы без подзарядки аккумулятора — 1,5 часа», — приводит РИА Новости ее слова.

Баландина добавила, что новая разработка позволит «посадить» множество видов дронов противника.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и швейцарского института Empa показали прототип огнеупорного квадрокоптера FireDrone, способного в течение 10 минут выдерживать нагрев до 200°C. Устройство также способно искать людей и передавать данные об их обнаружении спасателям на пульт дистанционного управления.

Теплостойкость дрона обеспечили с помощью специального изолирующего аэрогеля, нанесенного на весь корпус FireDrone.

Ранее в России создали микродрон-разведчик как у НАТО.

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