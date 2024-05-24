В МАГАТЭ опасаются уязвимости Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что опасается зависимости Запорожской АЭС от всего одной-двух линий электропередачи, которые соединяют станцию с остальным миром. Об этом сообщает ТАСС.

«Для крупнейшей атомной электростанции Европы [ситуация с] зависимостью от одной или двух линий электропередачи является источником глубокой обеспокоенности и явно не является устойчивой», — прокомментировал ситуацию на станции Гросси.

Днем 23 мая в МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ. Позднее станцию переподключили к этой линии.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой.