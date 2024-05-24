Депутат Госдумы назвал украинские войска, атаковавшие Крым, фашистами

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на полуостров этой ночью. Запись размещена в Telegram-канале политика.

«Киевские фашисты!» — написал Ивлев.

В ночь на 24 мая сообщалось, что ВСУ пытаются нанести массированный комбинированный удар по Крымскому полуострову, атаку отражают российские силы ПВО. По предварительным данным, атака производилась дронами и 16 ракетами ATACMS. Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов уточнил, что в Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт. Координацию удара, по словам Рогова, осуществляет американский разведывательный БПЛА MQ-8 Reaper, зависший в небе над Черным морем на максимально возможном приближении к местам ударов.

Ранее в Крыму предложили сбивать БПЛА США после демонстрации в конгрессе «карты ударов» по РФ.