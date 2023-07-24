Россиянам рассказали о сроках расселения из ветхого жилья в ряде регионов

Россияне, чье жилье признали аварийным до 1 января 2017 года, смогут получить новое до конца 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы кабмина, программа расселения выполнена почти наполовину. 40 из 89 российских регионов в нынешнем году закончат расселение жилья, подчеркнул он.

Как добавил Мишустин, еще 14 субъектов уже справились с этой работой.

Мишустин обратил внимание, что цель расселить аварийное жилье ставилась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Еще Мишустин попросил делать все, чтобы жизнь граждан РФ в малых городах и сельской местности соответствовала современному уровню. В настоящий момент в малых городах России проживает порядка 40 млн человек, в деревнях — свыше 30 миллионов, напомнил премьер-министр.

В прошлом году президент России Владимир Путин призывал расселять людей из трущоб. По словам главы государства, в РФ с опережением проходит расселение граждан из аварийного жилого фонда.

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