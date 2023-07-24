Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о сроках расселения из ветхого жилья в ряде регионов

Мишустин пообещал до конца следующего года расселить один из видов аварийного жилья

Россияне, чье жилье признали аварийным до 1 января 2017 года, смогут получить новое до конца 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы кабмина, программа расселения выполнена почти наполовину. 40 из 89 российских регионов в нынешнем году закончат расселение жилья, подчеркнул он.

Как добавил Мишустин, еще 14 субъектов уже справились с этой работой.

Мишустин обратил внимание, что цель расселить аварийное жилье ставилась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Еще Мишустин попросил делать все, чтобы жизнь граждан РФ в малых городах и сельской местности соответствовала современному уровню. В настоящий момент в малых городах России проживает порядка 40 млн человек, в деревнях — свыше 30 миллионов, напомнил премьер-министр.

В прошлом году президент России Владимир Путин призывал расселять людей из трущоб. По словам главы государства, в РФ с опережением проходит расселение граждан из аварийного жилого фонда.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях