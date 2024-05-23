Кадыров рассказал о состоянии Магомеда Даудова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывшему спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову ищут работу. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам Кадырова, пока неизвестно, будет ли Даудов работать в Чечне или занимать какую-то должность на федеральном уровне.

21 мая председатель правительства Чечни Муслив Хучиев сложил полномочия. По словам Кадырова, он «перейдет на другую работу». Председателем правительства Чечни временно назначен Иса Тумхаджиев.

15 мая председатель парламента Чечни Магомед Даудов досрочно сложил полномочия.

По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале 2024 года ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее Кадыров заявил, что ждет приятных изменений после 9 мая.