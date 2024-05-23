Король Бахрейна назвал Россию наиболее влиятельной страной на международной арене

Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме. Об этом заявил король страны Хамад бен Иса Аль Халифа, передает РИА Новости.

«Среди арабских стран есть полное согласие о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы. Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать ее проведение, поскольку РФ является наиболее влиятельной страной на международной арене», — сказал король в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву.

16 мая в Манаме под председательством Бахрейна состоялся 33-й саммит Лиги арабских государств. Лидеры стран-участниц поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.

До этого Путин помог королю Бахрейна с наушником для синхронного перевода перед началом переговоров между сторонами. У монарха не получалось его надеть, и российский лидер показал, как это делается.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится в Кремлевском дворце с королем Бахрейна. По словам пресс-секретаря президента РФ, сначала российский лидер и монарх проведут переговоры в узком составе, потом состоятся переговоры делегаций, а закончится встреча подписанием документов.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Потом Хамад бен Иса Аль Халифа намерен посетить Китай, куда его пригласил глава КНР Си Цзиньпин.

Ранее три страны Европы признали Палестину.