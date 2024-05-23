Маск сделал предсказание о войнах будущего

В войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, определяющую роль в будущих военных конфликтах будет играть качество конструируемых БПЛА. Такой прогноз сделал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Он подчеркнул, что «войны будущего действительно будут войнами беспилотников».

«Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на среднее количество убитых. Побеждает та сторона, у которой этот показатель больше», — добавил он.

22 мая сообщалось, что бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее средства ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов над Белгородской областью.