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В Грузии вооруженный мужчина в маске ворвался в банк

В Кутаиси вооруженный мужчина в маске ворвался в филиал Bank of Georgia

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Интернет

В грузинском городе Кутаиси вооруженный человек в маске ворвался в филиал Bank of Georgia. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

По его информации, злоумышленник требовал деньги и угрожал сотрудникам кредитной организации. На момент нападения в банке было несколько клиентов, которые смогли покинуть помещение.

Как сообщается, грабитель покинул банк, так и не получив деньги. Преступника ищет полиция.

В ноябре 2020 года в Тбилиси задержали неизвестного мужчину с огнестрельным оружием, который взял в заложники девять человек, находившихся в здании банка.

Аналогичный случай произошел месяцем ранее в грузинском городе Зугдиди. Тогда злоумышленник требовал $500 тыс. Всех заложников освободили, у них не обнаружили никаких повреждений.

Ранее в Польше двух человек задержали за шуточное ограбление банка.

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