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В Херсонской области заявили об атаке на поселок Днепряны дронами ВСУ

Сальдо: в результате обстрела ВСУ поселка Днепряны поврежден частный дом

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками поселок Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские боевики продолжают террор жителей Херсонской области», — отметил глава региона.

Он обратил внимание, что украинские части запустили несколько дронов. В результате атаки один из частных домов получил сильные повреждения. По словам Сальдо, обошлось без пострадавших.

Накануне власти Херсонской области заявили о боях в дельте Днепра. По словам Сальдо, село Крынки на левом берегу реки полностью находится под контролем российских войск. В населенном пункте не осталось разрозненных групп украинских солдат, а попытки ВСУ вернуть прежнее положение пресекаются.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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