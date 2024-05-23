48-летняя гимнастка Чусовитина не выступит на своей девятой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая сборную Узбекистана, не выступит на своей девятой Олимпиаде. Об этом 48-летняя Чусовитина рассказала в своих соцсетях.

Спортсменка получила травму и не сможет принять участие на чемпионате Азии, который является отбором к Олимпиаде.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье (в составе Объединенной команды), а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии). После Токио-2020 она объявила о завершении карьеры, но позднее вернулась в спорт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Владимир Путин высказался об олимпийском перемирии.